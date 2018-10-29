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29. 10. 2018

Под Ичней собрали 20 тысяч взрывоопасных предметов

На территории 6-го арсенала Минобороны под Ичней в Черниговской области пиротехники изъяли почти 20 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в понедельник, 29 октября. 

"Изъято 19 тыс. 933 взрывоопасных предметов (за сутки – 1 тыс. 82), отработано 297 сообщений населения о обнаружения боеприпасов (за сутки – 1)", – говорится в сообщении.

Пиротехники проверили и очистили от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Также очищено 49 из 80 участков разминирования.

"В зоне ликвидации чрезвычайной ситуации остается группировка сил и средств ГСЧС численностью 151 человек и 50 ед. техники", – отметили в ГСЧС.  

На прошлой неделе в ГСЧС сообщили, что пожар на арсенале ликвидировали, восстановлено движение автотранспорта и железнодорожное сообщение, жители могут возвращаться в свои дома. Воздушное пространство в радиусе 30 километров открыли.

Напомним, пожар и взрывы на складах под Ичней произошли в ночь на 9 октября.

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Источник: korrespondent.net

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