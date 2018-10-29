У Трампа случился конфуз с зонтом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не смог справиться с собственным зонтом. Соответствующее видео в субботу, 27 октября, было опубликовано на YouTube.

Как видно на кадрах, поднявшись по трапу президентского самолета, Трамп попытался зайти в салон с открытым зонтом - это ему не удалось.

Американский лидер решил выбросить зонт и скрыться внутри борта самолета.

Ранее Трамп оставил жену Меланию без зонта во время дождя, хотя сам спрятался под ним. Также сообщалось, что президент США не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра.

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Источник: korrespondent.net