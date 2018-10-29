Крушение самолета в Индонезии: украинцев на борту не было

Украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Boeing 737 перевозчика Lion Air, потерпевшего крушение в море неподалеку от острова Ява. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Граждан Украины нет в списке пассажиров самолета и членов экипажа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что консул Украины в Индонезии проверяет информацию о том, могли ли быть украинцы среди пассажиров потерпевшего крушение самолета компании Lion Air Boeing 737.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. Лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

Известно, что среди пассажиров разбившегося в Индонезии лайнера Boeing 737 авиакомпании Lion Air были 20 чиновников министерства финансов страны. При этом всего на борту самолета находились 189 человек и никто не выжил.

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Источник: korrespondent.net