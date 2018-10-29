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29. 10. 2018

Гройсман обещает сильную экономику через пять лет

Украина может выйти на сильную экономику за пять лет, считает премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом он аявил в интервью Укринформу, опубликованном в понедельник, 29 октября.
 

“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.

Гройсман убеждает, что понимает, что надо для этого делать, но добавил, что не все зависит только от правительства - нужны совместные усилия, важна также поддержка президента и Верховной Рады.

Ранее Гройсман заявил, что на долги в следующем году уйдет треть бюджета - 427 млрд гривен.

По подсчетам Счетной палаты Украины, на погашение и обслуживание госдолга пойдет 40% доходов бюджета на следующий год. Это в свою очередь уменьшит возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов.

Как сообщалось, с начала года госдолг сократился на 1,64 миллиардов долларов.

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Источник: korrespondent.net

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