Гройсман обещает сильную экономику через пять лет

“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.
Гройсман убеждает, что понимает, что надо для этого делать, но добавил, что не все зависит только от правительства - нужны совместные усилия, важна также поддержка президента и Верховной Рады.
Ранее Гройсман заявил, что на долги в следующем году уйдет треть бюджета - 427 млрд гривен.
По подсчетам Счетной палаты Украины, на погашение и обслуживание госдолга пойдет 40% доходов бюджета на следующий год. Это в свою очередь уменьшит возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов.
Как сообщалось, с начала года госдолг сократился на 1,64 миллиардов долларов.
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Источник: korrespondent.net
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