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29. 10. 2018

К США отправился третий караван мигрантов

Группа из более 300 мигрантов в воскресенье, 28 октября, покинула столицу Сальвадора и отправилась в направлении границы Гватемалы с целью впоследствии добраться в США. Об этом сообщает DW.
 

"Группа состоит преимущественно из мужчин, которые вдохновились примером значительно большего каравана мигрантов из Гондураса и других стран Центральной Америки. Те отправились в путь две недели назад через Гватемалу и смогли попасть на территорию Мексики", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мигрантам, которые продолжают движение по Мексике в направлении границы США, нужно преодолеть еще около 1600 километров. А мигрантам из Сальвадора надо еще преодолеть 120 км до границы с Гватемалой и 300 км - чтобы добраться до границы Мексики.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен призвала мигрантов, которые идут в США, изменить свои планы.

"Вас сюда не пропустят... Есть только один путь миграции к этой страны: законный", - заявила Нильсен.

Как сообщалось, глава Пентагона Джеймс Мэттис утвердил запрос Министерства внутренней безопасности США о направлении дополнительных войск к границе США и Мексики.

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Источник: korrespondent.net

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