Меркель спустя 18 лет уйдет с поста главы ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет с поста председателя партии Христианско-демократический союз после того, как возглавляла ее около 20 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник внутри партии.

По данным СМИ, Меркель сообщила однопартийцам, что не будет принимать участия в выборах председателя ХДС, которые должны состояться в начале декабря.

Отметим, Меркель дольше всех предшественников возглавляет партию ХДС - с 2000 года. С 2005 года она состоит в должности канцлера Германии.

Как сообщалось, рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Меркель, упал до самого низкого показателя в истории.

Также ХСС получил больше всего голосов на выборах в местный парламент немецкой федеральной земли Бавария, но потерял абсолютное большинство. Теперь партии придется объединяться с другими силами для создания коалиции. Это лишь третий подобный случай в послевоенной истории Баварии.

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Источник: korrespondent.net