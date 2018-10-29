В Эстонии вдвое выросло число украинских заробитчан

В Эстонии по состоянию на конец сентября разрешения на краткосрочную работу и срочный вид на жительство получили более 12 тысяч граждан Украины. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и в десять раз больше, чем в 2014 году, передает в понедельник, 29 октября, ERR.
Как пояснил руководитель службы надзора за рубежом и миграцией Пыхьяской префектуры Индрек Ару, число нарушений, связанных с выплатой зарплат иностранным рабочим, при этом не уменьшилось.
По его словам, часть предприятий пользуется недостаточной осведомленностью приезжающих из-за границы работников и выплачивает им меньшую зарплату, чем положено. При этом часто зарплата выплачивается в конверте.
Ранее в Эстонии были задержаны четыре гражданина Украины, которые нелегально работали на одной из строек возле города Раквере.
Напомним, в 2017 году Чехия выслала более тысячи украинцев с польскими разрешениями на работу.
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Источник: korrespondent.net
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