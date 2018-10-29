В Мукачево от кори умер ребенок

В Мукачево от кори умер 12-летний мальчик из села Страбичево. Об этом в понедельник, 29 октября, пишет Mukachevo.net.

Как рассказал главный врач Закарпатской детской областной больницы Роман Шницер, трагедия произошла в субботу, 27 октября. Ребенок в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу около 7:00.

"Предварительно врачи диагностировали у него корь. Заболевание было уже где-то около недели на дому. За медицинской помощью раньше к нам не обращался. Привит не был. То есть имеем запоздалое поступление", - комментирует врач.

Состояние мальчика резко ухудшилось и его перевели в реанимационное отделение.

"Уже были холодные конечности, нарушение микроциркуляции. Его сразу перевели в реанимационное отделение. Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройства жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть", - отметил Шницер.

Родители мальчика обратились в полицию с заявлением о ненадлежащем исполнении своей работы врачами.

В Мукачевском районном отделении полиции рассказали, что сведения внесены в ЕРДР, открыто производство.

Как сообщалось, в Черновицкой области корью заболели 45 детей и одна беременная учительница.

Напомним, в стране заболеваемость корью не снижает обороты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net