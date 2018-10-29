На этой неделе в Украине будет преимущественно облачно и без осадков, местами температура достигнет +21 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 29 октября, на северо-западе страны возможны небольшие дожди, в остальных регионах - солнечно и тепло. Температура днем составит от +17 до +22 градусов, ночью от +6 до +12 градусов.

Во вторник, 30 октября, осадков не ожидается. На севере страны температура днем составит от +9 до +16 градусов, ночью столбик термометра упадет до +7 градусов. В остальных областях температура днем прогнозируется от +13 до +21 градуса, ночью от +6 до +13 градусов.

В среду, 31 октября, температура днем составит от +7 до +20 градусов, ночью местами похолодает до +2 градусов.

В четверг, 1 ноября, в некоторых северных и восточных областях ночью столбик термометра упадет до +1 градуса, а в Луганской области ожидаются заморозки до -1 градуса. В остальных регионах температура ночью составит от +4 до +10 градусов, днем - от +9 до +20 градусов.

В пятницу, 2 ноября, на востоке Украины пройдут дожди, в остальных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от +9 до +20 градусов, ночью от -1 (в Луганской области) до +10 градусов.

В Киеве прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура днем от +11 до +13 градусов, ночью от +4 до +6 градусов.

Cмотрите фотогалерею: Погода на неделю: местами потеплеет до +21

Как сообщалось, на прошлой неделе из-за непогоды в Украине было обесточено почти 150 населенных пунктов.

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Источник: korrespondent.net