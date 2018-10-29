Во Львовской области поезд сбил ребенка

Во Львовской области грузовой поезд в ночь на понедельник, 29 октября, сбил 17-летнего подростка. Инцидент произошел в Стрыйском районе, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"29 октября в 00:05 на перегоне Ходовичи-Стрый грузовым поездом №3001 сообщением Стрый-Ходоров был травмирован (ампутация двух ног) местный житель 2001 года рождения. Каретой скорой медицинской помощи травмированного доставили в Стрыйскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Ранее в селе Княжий Мост Мостиского района Львовской области школьница попала под поезд и умерла от полученных травм.

Также сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе города поезд сбил насмерть человека.

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Источник: korrespondent.net