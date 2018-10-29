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29. 10. 2018

Украина и Казахстан подписали договор об экстрадиции

Министр юстиции Украины Павел Петренко и генеральный прокурор республики Казахстан Кайрат Кожамжаров подписали в Астане два межгосударственных договора. Об этом в понедельник, 29 октября, Петренко сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, подписаны договор между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции, а также о правовой помощи по уголовным делам.

Документы, как отметил Петренко, позволят более эффективно сотрудничать правоохранительным органам и обеспечить выполнение судебных решений. 

Cмотрите фотогалерею: Украина и Казахстан подписали договор об экстрадиции

Ранее Верховная Рада приняла закон, который предусматривает изменения процедуры выдачи правонарушителей.

Также сообщалось, что МВД Украины и Федеральное бюро расследований США подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

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Источник: korrespondent.net

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