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29. 10. 2018

Волкер снова едет в Украину

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить страну в ноябре. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина, обнародованном в понедельник, 29 октября.

"Да, уже в следующем месяце. Конкретная дата еще не определена, но я подыскиваю время в своем календаре", - заявил Волкер, отвечая на вопрос журналиста о визите в Украину.

В последний раз Волкер был в Киеве в сентябре, когда принял участие в форуме Yalta European Strategy, а также встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее Курт Волкер заявил, что повышение цен на газ в Украине поможет в реформировании энергосектора страны. Кроме того, по его мнению, соглашение между Международным валютным фондом и Украиной о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by на 3,9 млрд долларов будет способствовать укреплению бюджета и продолжению программы реформ.

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Источник: korrespondent.net

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