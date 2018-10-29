В РФ придумали ответ на вступление Украины в НАТО

Возможное вступление Украины и Грузии в НАТО вынудит Россию строить оборонительный пояс в районе Сочи. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, передает Интерфакс.
"Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы – Сочи. Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно", - сказал Келин.
Дипломат отметил, что при таком сценарии России "придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны". "И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины", - сказал Келин.
По его словам, "сейчас ситуация не диктует" того, что вступление Украины и Грузии в НАТО может случиться в ближайшее время.
"Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться", - заявил Келин.
Напомним, в июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО. При этом он призвал Киев не сбавлять темпы реформ, так как это приближает страну к вступлению в Альянс.
Рпнее в Кабмине заявили, что до 2020 года Украина не сможет достичь стандартов НАТО.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.