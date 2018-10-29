Авиакатастрофа в Индонезии: появилось видео из самолета в момент падения

В сети появилось видео, которое удалось снять одному из пассажиров падающего лайнера Boeing 737 компании Lion Air за минуту до катастрофы. Соответствующую запись в понедельник, 29 октября, разместило Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии в своем Twitter.

В частности, на записи четко слышно, как люди громко молятся. Однако звучат и другие крики. Для пассажиров уже было ясно, что это их последние минуты жизни. В частности, в конце записи отчетливо слышны возгласы - Аллах Акбар.

Video ini BUKAN penumpang pesawat Lion Air JT 610. Tetapi ini penumpang pesawat Lion Air JT 353 Padang-Jakarta yang turbulensi dan semua penumpang selamat beberapa waktu yang lalu. Tidak ada video/foto kondisi penumpang sebelum JT 610 jatuh. Jangan ikut menyebarkan hoax. pic.twitter.com/VbGYaBlVop — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. Лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

Известно, что среди пассажиров разбившегося в Индонезии лайнера Boeing 737 авиакомпании Lion Air были 20 чиновников министерства финансов страны. При этом всего на борту самолета находились 189 человек и никто не выжил.

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Источник: korrespondent.net