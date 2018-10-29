Ядерные державы не подпишут договор об отказе от оружия

Россия, Великобритания, Китай, США и Франция опубликовали совместное заявление стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН об отказе от заключения Договора о запрещении ядерного оружия. Заявление, в частности, опубликовано на сайте МИД РФ.

"Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать этот договор. ДЗЯО не будет иметь обязывающего характера для наших стран, и мы не приемлем каких-либо заявлений, что он вносит вклад в развитие обычного международного права; он не устанавливает какие-либо новые стандарты или нормы. Мы призываем все страны, которые рассматривают вопрос о поддержке ДЗЯО, серьезно подумать о связанных с ним последствиях для международного мира и безопасности", - говорится в документе.

"Заявляем о нашем неприятии Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Мы твердо считаем, что лучший способ достижения мира без ядерного оружия - это поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности. Этот проверенный подход к ядерному разоружению дал ощутимые результаты, включая глубокие сокращения мировых арсеналов ядерного оружия", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что пять постоянных членов СБ ООН считают, что ДЗЯО не учитывает ключевые проблемы, которые должны решаться для устойчивого ядерного разоружения.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не нанесет первой ядерный удар.

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Источник: korrespondent.net