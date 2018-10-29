В Индонезии у берегов острова Ява разбился самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 189 человек. Все они признаны погибшими.

Крушение самолета авиакомпании Lion Air, стало первым для самолетов этого поколения. Их эксплуатация началась всего год назад. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Все погибли

Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 13 минут после взлета. В этот момент лайнер находился на высоте 1131 метр, а его скорость увеличилась до 345 узлов (более 635 километров в час).

Пилот запрашивал разрешение на возвращение в аэропорт Джакарты. Сразу после исчезновения самолета власти начали поисковую операцию.

На лайнере летели 181 пассажир, в том числе двое детей и один младенец, а также двое пилотов и шестеро членов экипажа. На борту находились по меньшей мере 23 чиновника министерства финансов Индонезии. Все пассажиры признаны погибшими. Украинцев среди них нет.

Самолет авиакомпании Lion Air упал в Яванское море в 15 километрах от западного побережья острова Ява на глубину от 30 до 35 метров.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Участники поисково-спасательной операции нашли спасательные жилеты, сиденья самолета, наушники и мобильные телефоны, детский рюкзак и обувь в двух милях от предполагаемого места падения лайнера, вблизи морского нефтеперерабатывающего завода.

Спасатели не планируют поднимать на поверхность Boeing 737. Сейчас там работают водолазы. Приоритетными остается эвакуация жертв крушения, а также поиск бортовых самописцев.

Cмотрите фотогалерею: Крушение Boeing со 189 людьми в Индонезии. Главное

Согласно последним данным, спасателям удалось обнаружить шесть тел пассажиров, погибших при крушении самолета. Они были доставлены в порт Танджунг Приок.

Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии также опубликовало видео, которое удалось снять одному из пассажиров падающего лайнера.

На записи слышны молитвы людей и крики. В конце записи можно расслышать слова "Аллах Акбар".

Video ini BUKAN penumpang pesawat Lion Air JT 610. Tetapi ini penumpang pesawat Lion Air JT 353 Padang-Jakarta yang turbulensi dan semua penumpang selamat beberapa waktu yang lalu. Tidak ada video/foto kondisi penumpang sebelum JT 610 jatuh. Jangan ikut menyebarkan hoax. pic.twitter.com/VbGYaBlVop — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Новый самолет и пилоты-наркоманы

Только за последние шесть лет в Индонезии произошло восемь крупных авиакатастроф - в них погибли порядка 600 человек.

С 2002 года у авиакомпании Lion Air, самолет которой потерпел крушение в Индонезии, было зафиксировано более десяти аварий.

До сегодняшнего дня самой крупной считалась трагедия 2004 года. Тогда авиалайнер выкатился за пределы взлетной линии и врезался в кладбище, расположенное недалеко от аэропорта. Погиб 31 человек.

В 2013 году самолет Lion Air, на котором находились более сотни пассажиров, упал в воду недалеко от аэропорта Бали. Корпус лайнера разрушился на две части. В результате 46 человек получили ранения. Инцидент произошел из-за ошибки пилота.

EPA

Газета Sydney Morning Herald пишет, что с 2011 года пилотов Lion Air неоднократно уличали в употреблении наркотиков. Так, в декабре 2017 года полиция задержала одного из них в гостинице, где у пилота были найдены запрещенные препараты.

Крушение у берегов острова Ява Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, в результате которого погибли все находившиеся на борту 189 человек, стало первым для самолетов этого поколения. Их эксплуатация началась всего год назад.

Гендиректор Lion Air Group Эдвард Сираит рассказал Reuters, что технические проблемы у этого лайнера были и ранее: неполадки были замечены во время перелета с острова Бали в Джакарту. Сираит заверил, что все неполадки были своевременно устранены.

Он отказался уточнять причину неполадок, добавив, что подобных проблем у других самолетов Lion Air замечено не было.

В эксплуатации авиакомпании 11 ​Boeing 737 MAX 8, Lion Air не планирует от них отказываться. Разбившийся у берегов Явы Boeing 737 MAX 8 летает с августа.

Boeing 737 MAX является новым поколением самолетов авиакомпании. Расход топлива на 14 процентов меньше, чем у Boeing 737 серии Next-Generation, которые выпустили более шести тысячс.

Boeing 737 MAX / EPA

У MAX итакже сокращено сопротивление, вредные выбросы и шумовой след. Самолеты этого поколения оборудованы двигателями LEAP-1B производства CFM International с уменьшенной тягой.

Первый полет Boeing 737 MAX провел в январе 2016 года. В марте 2017 года Федеральное управление гражданской авиации США сертифицировало самолет 737 MAX 8 для коммерческой эксплуатации. Выпущено уже более ста самолетов этого поколения.

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Источник: korrespondent.net