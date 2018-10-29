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29. 10. 2018

В Афинах произошли столкновения между студентами и полицией

В центре Афин в понедельник, 29 октября, произошли столкновения между полицией и студентами. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что студенты протестовали против закона, направленного на изменение порядка обучения в лицеях.

Они бросали камни и "коктейли Молотова" в сторону полиции. В ответ полицейские распылили слезоточивый газ. 

Ранее в Германии произошли столкновения между неонацистами и полицией.

Также сообщалось, что во французском Нанте произошли столкновения между полицией и группами молодых людей.

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Источник: korrespondent.net

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