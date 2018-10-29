Фанат Трампа из фургона. Кто рассылал бомбы в США

В США неизвестный рассылал взрывчатку видным политическим деятелям. Бомбы по почте пришли бывшему президенту Бараку Обаме, бывшему Госсекретарю США Хиллари Клинтон, другим лидерам Демократической партии, а также телеканалу CNN.
Все, кому предназначались бомбы – жесткие критики действующего президента США Дональда Трампа.
Полиции быстро удалось найти преступника. Им оказался 56-летний Сизар Сэйок из Флориды. Всего отправил он целых 14 бомб.
Корреспондент.net узнал, что известно об отправителе взрывчаток.
Бездомный фанат
Сэйок — активный сторонник Дональда Трампа. В 2016 году он зарегистрировался как избиратель-республиканец, участвовал в предвыборных митингах президента.
Фургон, где Сэйок жил в последнее время, снаружи обклеен стикерами с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. На фургоне также есть изображения мишени на лице Хиллари Клинтон и слоганы против CNN, который Трамп также активно критикует.
До недавнего времени Сэйок работал в доставке пиццы. В СМИ называют его бодибилдером-любителем и бывшим стриптизером. Его бывшая начальница из пиццерии рассказала журналистам, что он был образцовым работником, однако постоянно высказывался против меньшинств: геев, афроамериканцев, евреев и других.
В то же время, как пишет The Washington Post, в разговорах с коллегами он выдавал себя за человека индейского происхождения. На самом деле, по словам его кузена, отец Сэйока — филиппинец, а мать — итальянка.
Сэйок вел несколько аккаунтов в соцсетях, где делился конспирологическими теориями (например, о том, что Джордж Сорос нанял актеров для антиоружейной кампании после массового убийства во Флориде), критиковал политических оппонентов Дональда Трампа, а также открыто угрожал им — в том числе тем, кому отправил посылки.
В сентябре 2016 года, когда предвыборная схватка между Трампом и Клинтон близилась к завершению, на странице Сэйока в Facebook появилась ссылка на материал о взрыве в районе Челси в Нью-Йорке с подписью: "Хилари Клинтон хуже всего в плане терроризма. Она и Обама сделали Америку слабой в том, что она открыта миру для террористических нападений. Мы не можем позволить допустить вред американцам, как это сделал Обама. На американской земле никогда не было столько терактов, как при администрации Обамы и Клинтон".
Как нашли
Ранее Сэйока неоднократно задерживала полиция, в том числе за кражи, однажды он угрожал устроить взрыв. Его вычислили благодаря отпечатку пальца на одной из посылок.
Оказалось, что генетические образцы с двух посылок совпадают с ДНК, пробу которой у него взяли после одного из арестов. Кроме того, грамматические ошибки из его постов в соцсетях совпали с ошибками на посылках.
В ФБР подтвердили, что бомбы не были муляжами, — хотя экспертам еще предстоит выяснить, существовала ли реальная опасность взрыва.
Знакомые описывают его как беспокойного и неуравновешенного человека, а адвокат, представляющий интересы его родственников (с которыми Сэйок не общался несколько лет), утверждает, что у него есть психическое расстройство.
Сторонник России
Сэйок на своей странице в Facebook несколько раз писал о "русских братьях" в 2015 году. Аналогичные темы обнаружились и в аккаунте hardrockintlent в Twitter, который, по всей видимости, принадлежит Сайоку. В июле 2016 года там появилась запись о том, что "приехали мои братья из России, родственники великого лидера Путина навещают нас сегодня" в Hard Rock Cafe в Южной Флориде.
В Facebook в 2015 году как минимум пять раз (три в апреле, один в июне и один в октябре) были посты, в которых говорилось о "моих русских братьях", а на фото улыбающийся Сэйок в костюме фигурировал, видимо, вместе с друзьями. В постах перечисляются конкретные места, никнеймы и местные сообщества, например, Брайтон-Бич в Бруклине, где живет много русских.
Сэйок жил в пригородном районе Майами, где есть большое русское сообщество, а значит, упомянутые на Facebook русские могут быть просто друзьями этой национальности. В других постах на Facebook Сэйок говорит о своих "итальянских братьях".
В апреле 2016 года в его аккаунте появились ссылки на видео, прославляющие борьбу Сирии и России против ИГИЛ.
Что грозит
Сэйоку предъявили обвинения по пяти федеральным уголовным статьям, включая рассылку по почте взрывных устройств и угрозы государственным служащим. Сейчас он находится под стражей в Федеральной тюрьме предварительного заключения в Майами. Если суд признает его виновным в совершении преступлений, Сэйок может быть приговорен к длительному сроку лишения свободы и проведет за решеткой до 48 лет.
Как заявил Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, подозреваемый, скорее всего, совершил преступление по политическим мотивам. Он добавил, что это первоначальное предположение, которое будет разрабатываться в ходе следствия.
Источник: korrespondent.net
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