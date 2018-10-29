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29. 10. 2018

В России закрыли дело против Вороненкова

Тушинский суд Москвы в понедельник, 29 октября, прекратил производство по уголовному делу в отношении убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на представителя суда.

"Суд удовлетворил ходатайство сына Вороненкова Николая о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого", - сказала в суде.

Ранее сын Вороненкова настаивал на судебном процессе, где он планировал добиться оправдательного приговора. Однако сегодня он заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования погибшего отца.

Отметим, бывший российский депутат обвинялся в мошенническом захвате здания в Москве.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта 2017 года возле гостиницы в центре Киева. Неизвестный открыл огонь, когда Вороненков с охранником шел по тротуару. Оба получили ранения, однако охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего. Вороненков умер на месте, убийца – в больнице.

Погибшим киллером оказался участник АТО, гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов.

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Источник: korrespondent.net

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