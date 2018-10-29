Мэра Ужгорода обвиняют в растрате более шести миллионов

Обвинительный акт в отношении мэра Ужгорода Богдана Андриива, которого подозревают в ряде преступлений, направлен в суд. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в результате противоправных действий городского головы Ужгорода из местного бюджета незаконно, в качестве оплаты за невыполненные работы и неиспользованные строительные материалы, перечислено более 6,5 млн грн, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры национального значения Амбар и винный погреб XVII века, известный как Совиное гнездо", - отметили в пресс-службе.
По информации прокуратуры, для перечисления подрядной организации денежных средств мэр подписал и заверил печатью Ужгородского городского совета акты выполненных работ, в которых подрядчиком внесены ложные сведения с завышением их стоимости.
"То есть, фактически эти средства растрачены. Подписание этих документов, в дальнейшем стало основанием для перечисления предприятию средств за работы, которые согласно заключению эксперта, по состоянию на тот момент выполнены не были", - уточнили в пресс-службе.
Действия подозреваемого квалифицированы по нескольким статьям, в частности: растрата средств, совершенная путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупном размере и соучастие по предварительному сговору в служебном подлоге документов.
Напомним, 6 сентября судья Ужгородского горрайонного суда, по ходатайству прокуратуры, вынес приговор о помещении мэра города Ужгорода Богдана Андриива под стражу с определением залога в 440 тысяч гривен по делу о реконструкции культурно-исторического центра Совиное гнездо.
Позже мэр Ужгорода внес сумму залога и вышел на свободу, однако, от должности суд Андриива не отстранял.
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Источник: korrespondent.net
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