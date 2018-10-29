Верховный суд рассмотрит иск к ВР об отмене постановления о Томосе

Верховный суд 27 ноября рассмотрит дело по иску к Верховной Раде с требованием отменить постановление о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает народный депутат Игорь Луценко в своем Facebook.

"Иностранный гражданин Юрий Самуилович Харон, внедренный под именем "отец Гедеон"... подал в Верховный суд на украинский парламент и требует признать противоправным и отменить постановление Верховной Рады от 19 апреля 2018 года", - написал Луценко в соцсети.

При этом он добавил, что Верховный суд назначил рассмотрение дела на 27 ноября 2018 года.

По словам парламентария, у Харона одновременно с украинским есть и российское гражданство. Депутат при этом опубликовал копию паспорта на это имя.

Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом выдать Томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Как сообщалось, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Позже Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что не отступит в вопросе автокефалии УПЦ.

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Источник: korrespondent.net