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29. 10. 2018

В Николаевской области задержали трех военных

В Николаевской области в городе Очаков задержаны трое военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по подозрению в краже бытовой техники. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

"28 октября в городе Очаков задержаны трое военнослужащих ВМС ВС Украины по подозрению в краже бытовой техники. Сейчас нарушители доставлены в Очаковское отделение полиции", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-центре отметили, что Военно-морские силы осуждают недостойные поступки, которые подрывают доверие населения к защитникам Украины.

К тому же, командирами соответствующих воинских частей ВМС назначены служебные расследования, по результатам которых военнослужащих обещают наказать, согласно действующему законодательству.

Ранее в Черкассах сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей региона.

Также сообщалось, что в Киеве директору государственного предприятия военно-промышленного комплекса объявлено подозрение в растрате 1,4 млн грн.

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Источник: korrespondent.net

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