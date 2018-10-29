В Николаевской области задержали трех военных

В Николаевской области в городе Очаков задержаны трое военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по подозрению в краже бытовой техники. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.
"28 октября в городе Очаков задержаны трое военнослужащих ВМС ВС Украины по подозрению в краже бытовой техники. Сейчас нарушители доставлены в Очаковское отделение полиции", - говорится в сообщении.
При этом в пресс-центре отметили, что Военно-морские силы осуждают недостойные поступки, которые подрывают доверие населения к защитникам Украины.
К тому же, командирами соответствующих воинских частей ВМС назначены служебные расследования, по результатам которых военнослужащих обещают наказать, согласно действующему законодательству.
Ранее в Черкассах сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей региона.
Также сообщалось, что в Киеве директору государственного предприятия военно-промышленного комплекса объявлено подозрение в растрате 1,4 млн грн.
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Источник: korrespondent.net
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