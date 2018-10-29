За два дня в Тернопольской области нашли четыре трупа

В течение 26 и 27 октября в лесу и в реке на территории трех районов Тернопольской области обнаружили тела двух женщин и двух мужчин. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает местная полиция.

Сообщение об обнаружении тел брата и матери в лесу близ села Старый Вишневец, Збаражского района поступило на линию "102" 26 октября.

"25 октября они вышли за грибами в лес и не вернулись. Младший сын знал, куда пошли его родные, как и то, что брат и мама могли остаться ночевать в лесу в благоустроенном укрытии. Через сутки решил разыскать пропавших. Нашел их в собственноручно построенном шалаше мертвыми", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, погибшие злоупотребляли спиртными напитками. На телах следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти - переохлаждение после употребления алкоголя.

Также сообщается, что близ села Звенигород Бучацкого района в лесопосадке местные жители обнаружили труп односельчанина. Они сразу вызвали милицию. Неподалеку погибшего находился его автомобиль. Мужчину осмотрел судмедэксперт и подтвердил, что следов насильственной смерти нет. Вероятная причина - сердечный приступ. Так это или нет покажет вскрытие.

Тело посреди реки Жирак в селе Бережанка Лановецкого района увидел местный человек. Об этом он сообщил в ближайшее отделение полиции. Тело было изуродовано грызунами.

Через некоторое время правоохранители установили личность - это жительница села Жукивци, 1974 года рождения. Она злоупотребляла спиртными напитками, вела бродячий образ жизни. Уже общаясь с жителями села стало известно, что женщину почти неделю не видели. Однако заявление об исчезновении никто не писал, потому что она неоднократно так исчезала.

На берегу, где нашли тело, лежали куртка, домашние тапочки, брюки женщины и пустая бутылка. Что стало причиной смерти - установит судебный эксперт. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге во дворе одного из частных домов обнаружены пять трупов. Полиция задержала двух подозреваемых.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net