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29. 10. 2018

США направят на границу с Мексикой тысячи военных

Министерство обороны США направит дополнительно 5000 военных на границу с Мексикой. Об этом сообщает The Wall Street Journal в понедельник, 29 октября.

Отмечается, что на прошлой неделе в Пентагоне говорили об отправке 800 военных в связи с приближением каравана мигрантов.

По данным The WSJ, уже около 7000 человек движутся по территории Мексики к американкой границе.

Ранее сообщалось, что к США выдвинулся третий караван из мигрантов. На этот раз около 300 человек вышли из Сальвадора.

Тем временем, мигрантам, которые продолжают движение по Мексике в направлении границы США, нужно преодолеть еще около 1600 километров. А мигрантам из Сальвадора надо еще преодолеть 120 км до границы с Гватемалой и 300 км - чтобы добраться до границы Мексики.

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Источник: korrespondent.net

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