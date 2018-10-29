На винницкой окружной умер водитель

На объездной дороге под Винницей в понедельник, 29 октября, умер водитель Skoda Octavia, сообщает Вінниця.info.

Отмечается, что водитель успел затормозить. Инцидент произошел около 10 утра. Мужчина остановил авто, включил аварийные огни, вышел из машины и упал на дороге.

"Мужчине стало плохо. Другой участник движения это заметил. Вызвал "скорую" и милицию. Патрульные были на месте через четыре минуты. В это время уже работали медики. Если не ошибаюсь, делали непрямой массаж сердца. К сожалению, врачи не смогли его спасти. Он скончался на месте ", - рассказали в патрульной полиции Винницкой области.

Погибшим оказался 61-летний мужчина. Его родным направили сообщение о его смерти.

По словам очевидцев, на этом участке трассы на несколько минут образовалось осложнения движения.

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Напомним, на Днепровском меткомбинате погиб машинист. Он умер в конвертерном цехе во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

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Источник: korrespondent.net