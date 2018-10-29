Депутат устроил стрельбу в парламенте ЦАР

В парламенте Центральноафриканской Республики один из депутатов открыл стрельбу. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщил журналист AFP Шарль Бузель в своем Twitter.
Отмечается, что инцидент произошел во время выборов нового главы Национальной ассамблеи.
В результате стрельбы пострадавших нет, пишет Бузель. Стрелявшего удалось обезвредить, а в районе усилена полицейская охрана. Журналист отметил, что после задержания депутата процедура выборов продолжилась.
О мотивах стрелявшего депутата не сообщается.
Бывший глава парламента Карим Мекасуа был снят с поста в пятницу, 26 октября, сообщает телеканал Africa News. Однако, сторонники политика заявили, что его смещение было незаконным. Как отмечает телеканал, избрание Мекасуа в 2016 году стало символом примирения в республике. С 2013 года в стране происходили вооруженные столкновения между сторонниками мусульманской группировки Селека и христианским ополчением Антибалака.
Напомним, весной из парламента Нигерии публично украли жезл. Церемониальный жезл для принятия решения на глазах у депутатов украли трое мужчин.
А в парламенте ЮАР массово подрались депутаты. Драка произошла после того, как оппозиционеры освистали президента страны во время выступления.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.