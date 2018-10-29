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29. 10. 2018

В Полтаве задержали торговца оружием

Военная прокуратура центрального региона Украины задержала в Полтаве торговца огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 29 октября.

Согласно сообщению, во время контрольной закупки 47-летний гражданин Украины продал за 22,5 тысяч гривен автоматический пистолет Automat pistol duo 6,35 калибра.

Через неделю этот же мужчина пытался продать подставным сотрудникам правоохранительных органов пистолет ТТ без магазина и пистолет Браунинг. За две единицы вооружения правонарушитель надеялся выручить 42 тысяч гривен.

В скором времени торговцу оружием будет объявлено о подозрении с последующей подачей иска в суд об избрании меры пресечения и аресте имущества.

В Кривом Роге обнаружили завод по производству боеприпасов

Ранее силовики разоблачили межрегиональную банду торговцев оружием.

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Источник: korrespondent.net

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