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29. 10. 2018

ДТП на авторалли в Кривом Роге: ребенок вышел из комы

Пострадавшая во время аварии во время автомобильных гонок в Кривом Роге 10-летняя девочка вышла из комы. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает Радио Свобода со ссылкой на врачей Днепропетровской областной детской больницы, куда доставили ребенка.

По данным врачей, состояние ребенка тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет. У нее диагностована сложная черепно-мозговая травма, перелом таза и ключицы, многочисленные ушибы. Продолжаются дополнительные обследования.

Жизни второго пострадавшего ребенка, находящегося в детской больнице Кривого Рога, также ничего не угрожает.

"Состояние удовлетворительное. Мальчика готовят к выписке", - сказали в криворожской больнице.

Напомним, накануне в Кривом Роге во время "гонок на выживание" при выполнении каскадерского трюка автомобиль влетел в толпу и задел людей. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

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Источник: korrespondent.net

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