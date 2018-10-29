Авиакатастрофа в Индонезии: спасатели нашли первые тела

Вблизи индонезийской столицы Джакарты спасатели извлекли шесть тел с моря в районе, где в понедельник, 29 октября, вскоре после взлета упал пассажирский самолет. Об этом сообщает CNN.

"Спасатели извлекли шесть тел с моря вблизи индонезийской столицы", - говорится в сообщении.

По данным Национальной поисково-спасательной службы Индонезии, найденные спасателями тела были доставлены в больницу в восточной части Джакарты.

К тому же, на месте аварии обнаружили обломки, которые являются хвостом самолета.

Согласно данным Национальной поисково-спасательной службы страны, на борту рейса JT 610 авиакомпании Lion Air находилось 189 человек, , когда он исчез из радара во время короткого перелета из Джакарты на Пангкал Пинганга на индонезийском острове Бангка.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. Лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

Известно, что среди пассажиров разбившегося в Индонезии лайнера Boeing 737 авиакомпании Lion Air были 20 чиновников министерства финансов страны. При этом всего на борту самолета находились 189 человек, включая троих детей. При этом сообщалось, что никто не выжил.

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Источник: korrespondent.net