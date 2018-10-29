Армии передали партию БТР-4 с новой броней

Конструкторское бюро им. Морозова, которое входит в состав госконцерна Укроборонпром, передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони. Об этом сообщает пресс-служба концерна в понедельник, 29 октября.
Отмечается, что корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе (ЛКМЗ), и на сегодняшний день в производстве находятся около 40 таких корпусов.
"Для выполнения задач, стоящих перед предприятиями Укроборонпрома и ЛКМЗ, в 2018 году налажена производственная кооперация по изготовлению бронекомплектов и дальнейшему их свариванию на Заводе им. Малышева, а также на ХКБМ и Киевском бронетанковом заводе", - говорится в сообщении.
Ранее военным Операции объединенных сил на Донбассе передали БТР-4Е Буцефал.
Также сообщалось, что в Украине завершилась программа модернизации бронетранспортера БТР-60ПБ, который получил название БТР-60МК.
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Источник: korrespondent.net
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