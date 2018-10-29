В Одесской области избили бригаду "скорой"

В Черноморске Одесской области, мужчина напал на бригаду "скорой помощи". В результате пострадавшие попали в больницу. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
"Вчера около 3 ночи в Черноморске в Одесской области произошло нападение на бригаду экстренной медицинской помощи. На медиков напал мужчина, к матери которого вызвали "скорую". Фельдшер бригады получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы, водитель - ушибы и ссадины головы", - написала Супрун.
На место тут же вызвали полицию и еще одну бригаду скорой. Пострадавших госпитализировали, они проходят дополнительные обследования. Нападавшего задержали. По словам Супрун, во время нападения он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Напомним, за последний год в Украине было зафиксировано 152 нападения на медицинских работников.
Как сообщалось, в начале сентября в Одессе избили четырех врачей. Нападавшие были родственниками пациента, который умер в больнице.
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Источник: korrespondent.net
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