В Стамбуле открыли один из крупнейший аэропортов мира

В Стамбуле в понедельник, 29 октября, состоялось торжественное открытие нового аэропорта, который назван крупнейшим аэропортом мира, сообщает агентство Анадолу. Аэропорту присвоено название Аэропорт Стамбула.
"После открытия первого этапа аэропорт Стамбула сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год. С реализацией всех этапов проекта этот показатель повыситься до 150 миллионов, а при необходимости будет доведен до 200 миллионов пассажиров", - сказал на церемонии открытия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Отмечается, что пока открыт и будет работать не весь аэропорт. Ожидается, что после реализации всех этапов проекта он станет самой большой воздушной гаванью в мире.
Все этапы аэропорта Стамбула будут задействованы до 2028 года. В ближайшие десять лет аэропорт продолжит расширятся, констатировал глава государства.
Турецкий лидер отметил, что "потоки авиасообщения между континентами изменятся, поскольку Стамбул превратится в крупный транспортный центр".
Он также выразил надежду на то, что открытие нового аэропорта принесет пользу не только Турции, но и всему миру.
Кроме того, Эрдоган сообщил, что после того, как все этапы Аэропорта Стамбула будут полностью завершены, то расположенный в Стамбуле международный аэропорт имени Ататюрка будет закрыт для коммерческих рейсов.
#Breaking | Turkish president Recep Tayyip #Erdogan is opening what he claims will eventually become the world's largest airport called ‘#IstanbulAirport’on the 95th anniversary of #Turkey's establishment as a republic. pic.twitter.com/mfWeiiGSTQ— News4Globe (@News4Globe) 29 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что Китай построит аэропорт в Антарктиде. Он сможет на регулярной основе сможет принимать туристические группы и исследовательские экспедиции.
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Источник: korrespondent.net
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