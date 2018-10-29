Поляки обеспокоены снижением числа украинских работников - СМИ

Польские работодатели обеспокоены потенциальным оттоком украинцев на западные рынки труда - часть украинских заробитчан уже сейчас переориентируется на Чехию или Словакию. Как сообщает Rzeczpospolita, число украинцев, которые платят страховые взносы в Польше, в третьем квартале этого года выросла до 426 тысяч. В целом же, по разным подсчетам, в Польше в настоящее время работает более миллиона украинцев.
"Иностранцы и впредь будут поддержкой для национального рынка труда, однако миграционный потенциал Украины исчерпывается", - утверждают аналитики PKO BP.
Также, отмечает издание, существует возможность оттока украинцев в Германию. "Возможно, уже в начале следующего года наши западные соседи откроют шире свой рынок труда для работников из-за пределов ЕС", - отмечает газета.
Согласно исследованию Work Service, из Польши в Германию в таком случае могут выехать сразу 59% украинских заробитчан.
"Это огромная угроза для польской экономики. В течение двух-трех месяцев нехватка кадров выросла бы со 165 тысяч до полумиллиона вакансий. Работников из Украины уже сейчас переманивают от нас Чехия, Словакия и Венгрия. Эти страны облегчили условия трудоустройства, предлагают лучшие условия труда" - говорит президент компании по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инглет.
Ранее сообщалось, что в Эстонии по состоянию на конец сентября разрешения на краткосрочную работу и срочный вид на жительство получили более 12 тысяч граждан Украины.
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Источник: korrespondent.net
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