В Армении отклонили новый избирательный кодекс

Национальное собрание Армении на внеочередном заседании в понедельник, 29 октября, вновь отклонило предложенные правительством страны поправки в Избирательный кодекс (ИК). Соответствующий законопроект поддержали 62 депутата, один проголосовал против. Для их принятия требовались 63 голоса.
Правительство Никола Пашиняна предлагает снизить проходной барьер для партий с 5 до 4 процентов голосов, а для политических блоков - с 7 до 6 процентов. Кроме того, предполагается увеличить число парламентариев-женщин, повысив их долю до 30 процентов.
Проект нового ИК получил положительное заключение постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека. Венецианская комиссия приветствовала приверженность властей Армении соблюдению международных стандартов при пересмотре кодекса, заявив, что все предлагаемые поправки "преследуют законные цели и в большинстве своем кажутся положительными".
На внеочередном заседании 22 октября за внесение изменений в ИК проголосовали 54 депутата. Поправки поддержали блок "Царукян", Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" и блок "Елк". Депутаты от Республиканской партии Армении - бывшей партии власти отклонили законопроект.
Ранее парламент Армении на специальном заседании 24 октября не избрал Пашиняна премьер-министром страны.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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