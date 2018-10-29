Стивен Кинг выпустил новый роман

Новая книга Высота популярного писателя Стивена Кинга выходит в свет во вторник, 30 октября. "У меня здесь книга выходит. Надеюсь, ребята, вы ее прочитаете", - написал Кинг в своем Twitter.

Высота - один самых небольших романов писателя, состоящий из 144 страниц. Сюжет построен вокруг болезни главного героя Скотта Кэри, который проживает в штате Мэн Касл-Рок. Он теряет вес, но одновременно внешне не меняется.

На фоне этого он воюет с соседками-лесбиянками, которые хотят открыть в городе ресторан, но в американской провинции это сложно сделать из-за предубеждений и предрассудков.

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Ранее сообщалось, что по роману Кинга Почти как Бьюик (From a Buick 8), опубликованному в 2002 году, будет снят фильм.

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Источник: korrespondent.net