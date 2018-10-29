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29. 10. 2018

В Лисичанске остановились все шахты – СМИ

Шахтеры Лисичанска, что в Луганской области, остановили работу всех четырех шахт и перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает Час Пик.

Лисичанские шахтеры начали бастовать в шахте на глубине 575 метров 11 дней назад.

А в понедельник горняки и их семьи начинают выполнять свои обещания: в городе перекрыли дороги и полностью остановили работу всех шахт.

В частности, бастующие перекрывали дорогу, ведущая к заводу Пролетарий и далее - на Северодонецк.

Более 100 человек на переходе в этом районе не пропускали на эту дорогу машины.

Отмечается, что из 23 бастующих горняков, под землей уже осталось 14: остальные подняты на поверхность из-за проблем со здоровьем.

Напомним, протест горняков начался 19 октября. Шахтеры требуют погашения задолженности по выплате зарплат, а также отставки гендиректора Лисичанскуголь.

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Источник: korrespondent.net

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