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29. 10. 2018

В Пакистане автобус упал в пропасть: 17 жертв

В Пакистане пассажирский автобус слетел в пропасть - погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные пакистанской полиции вечером в понедельник, 29 октября.

Авария произошла в северной части страны, в районе Кохистан. Спасателям удалось поднять 17 тел, однако поисковым работам мешает удаленность местности.

По предварительной версии, автобус не удержался на скользкой дороге и слетел в пропасть.

В Китае автобус упал в реку: есть жертвы

Ранее в Румынии перевернулся автобус с 72 пассажирами.

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Источник: korrespondent.net

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