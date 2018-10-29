Почти всю Италию в понедельник, 29 октября, накрыли ливни. Жертвами непогоды стали по меньшей мере четыре человека, сообщает ANSA.
В области Лацио в результате падения дерева на автомобили погибло трое людей, еще один серьезно ранен.
Неподалеку от Неаполя сломанное дерево упало на 21-летнего мужчину, который шел по улице. Он скончался позже в больнице.
Также сообщается, что ряд людей получили ранения в результате непогоды.
В Риме из-за сильного ветра для туристов закрыли ряд памятников, в том числе Колизей, Палатинский холм и Римский форум.
В Венеции уровень воды поднялся до 156 см над уровнем моря. Из-за этого 75% территории города оказалось под водой. Площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой Венеции, временно закрыли.
Также из соображений безопасности из-за сильного ветра туристов эвакуировали из руин города Помпеи.
Cмотрите фотогалерею: На Италию обрушилась непогода: 75% Венеции - под водой
Напомним, на прошлой неделе в Ужгороде сильный ветер повалил деревья, были повреждены несколько зданий.
А в Эстонии тысячи домов остались без света после шторма.
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Источник: korrespondent.net
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