Почти всю Италию в понедельник, 29 октября, накрыли ливни. Жертвами непогоды стали по меньшей мере четыре человека, сообщает ANSA.

В области Лацио в результате падения дерева на автомобили погибло трое людей, еще один серьезно ранен.

Неподалеку от Неаполя сломанное дерево упало на 21-летнего мужчину, который шел по улице. Он скончался позже в больнице.

Также сообщается, что ряд людей получили ранения в результате непогоды.

В Риме из-за сильного ветра для туристов закрыли ряд памятников, в том числе Колизей, Палатинский холм и Римский форум.

В Венеции уровень воды поднялся до 156 см над уровнем моря. Из-за этого 75% территории города оказалось под водой. Площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой Венеции, временно закрыли.

Также из соображений безопасности из-за сильного ветра туристов эвакуировали из руин города Помпеи.

Cмотрите фотогалерею: На Италию обрушилась непогода: 75% Венеции - под водой

Напомним, на прошлой неделе в Ужгороде сильный ветер повалил деревья, были повреждены несколько зданий.

А в Эстонии тысячи домов остались без света после шторма.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net