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29. 10. 2018

В Барановичах греко-католики молились у Креста расстрелянным

В Барановичах 28 октября у Креста памяти жертвам сталинских репрессий состоялось богослужение, которое возглавил греко-католический священник о. Евгений Малиновский.

«Демократической активисты города собрались помолиться и почитать стихи поэтов, замученных молохом сталинских репрессий. После молебна желающие читали стихи погибших паэтов. Меропрыятие прошло в теплой дружеской атмсофере. Мы должны помнить об ужасных преступлениях сталинской эпохи, чтобы не допускать такого в будущем», – рассказывает в своем аккаунте в фейсбуке участник богослужения Александр Швед.

Источник: krynica.info

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