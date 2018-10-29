В Молодечно проходит выставка икон с возможностью приобрести их

В Молодечно в костеле святого Иосифа 28 октября открылась художественная выставка «Свет икон».

Автор экспозиции – местная художница Ядвига Сенько. Выставка организована по инициативе ксендза прелата Эдмунда Довгиловича-Новицкого, настоятеля прихода, сообщает catholic.by.

Открытию выставки предшествовала большая подготовка: ремонт нижнего костела, где выставлены работы, реконструкция системы освещения, приобретение современного оборудования для экспозиции.

Художница Ядвига Сенько создала более двух тысяч икон и картин на христианскую тему. Ее работы можно увидеть во многих храмах Беларуси и некоторых музеях страны. Художественные произведения, написанные Ядвигой Сенько, находятся в частных коллекциях в Украине, России, Армении, странах Балтии, Польше, Германии, Италии, Франции, Англии, США, Бельгии.

Свою первую икону – «Сердце Марии» – Ядвига написала в 20 лет для костела в деревне Красное.

Посетители выставки при желании могут приобрести любое произведение художницы. Ядвига Сенько пожертвует часть гонорара от продажи в пользу костела святого Иосифа в Молодечно. Выставка работает до 16 декабря.

Источник: krynica.info