В Молодечно проходит выставка икон с возможностью приобрести их

В Молодечно в костеле святого Иосифа 28 октября открылась художественная выставка «Свет икон».
Автор экспозиции – местная художница Ядвига Сенько. Выставка организована по инициативе ксендза прелата Эдмунда Довгиловича-Новицкого, настоятеля прихода, сообщает catholic.by.
Открытию выставки предшествовала большая подготовка: ремонт нижнего костела, где выставлены работы, реконструкция системы освещения, приобретение современного оборудования для экспозиции.
Художница Ядвига Сенько создала более двух тысяч икон и картин на христианскую тему. Ее работы можно увидеть во многих храмах Беларуси и некоторых музеях страны. Художественные произведения, написанные Ядвигой Сенько, находятся в частных коллекциях в Украине, России, Армении, странах Балтии, Польше, Германии, Италии, Франции, Англии, США, Бельгии.
Свою первую икону – «Сердце Марии» – Ядвига написала в 20 лет для костела в деревне Красное.
Посетители выставки при желании могут приобрести любое произведение художницы. Ядвига Сенько пожертвует часть гонорара от продажи в пользу костела святого Иосифа в Молодечно. Выставка работает до 16 декабря.
Источник: krynica.info
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.