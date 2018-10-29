«Радио Мария» принимает имена умерших в смс для совместной молитвы

«Радио Мария» каждый день в течение октавы молитв за умерших в сотрудничестве с санктуарием Матери Божьей Фатимской в Жодино устраивать совместную молитву «вечерня за умерших», которая будет транслироваться с 1 по 8 ноября в прямом эфире.

Богослужение будет начинаться в 18.00 Святой мессой.

Чтобы помолиться за умерших родных и друзей, нужно отправить их имена смс-сообщением на номер +375 29 853 34 45.

Источник: krynica.info