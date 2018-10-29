Лента RSS
Подписаться на ленту
30 октября 2018, вторник, 00:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
29. 10. 2018

«Радио Мария» принимает имена умерших в смс для совместной молитвы

«Радио Мария» каждый день в течение октавы молитв за умерших в сотрудничестве с санктуарием Матери Божьей Фатимской в Жодино устраивать совместную молитву «вечерня за умерших», которая будет транслироваться с 1 по 8 ноября в прямом эфире.

Богослужение будет начинаться в 18.00 Святой мессой.

Чтобы помолиться за умерших родных и друзей, нужно отправить их имена смс-сообщением на номер +375 29 853 34 45.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Актуальное
Религия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Никита, ты кормил кота, когда я уезжала? 
- Да, с ним все в порядке! 
- А рыбок? 
- Э-э-э, это был непростой выбор!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.