Средняя зарплата за год увеличилось на четверть

В сентябре средняя номинальная заработная плата в Украине достигла 9 042 грн, что на 0,7% больше, чем в августе, и на 23% - чем в сентябре прошлого года. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщила Государственная служба статистики.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2018 года составила 9042 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн). Темп роста средней номинальной заработной платы по сравнению с августом составил 100,7%, а по сравнению с сентябрем 2017 года — 123,0%", - сообщили в Госстате.

Кроме того, в ведомстве отметили, что индекс реальной заработной платы в сентябре 2018 года по сравнению с августом составил 98,8%, а относительно сентября 2017 года - 112,9%.

Наибольшей средняя зарплата была в сентябре в Киеве - 13 614 грн, Донецкой - 9850 грн, Днепропетровской - 9029 грн и Киевской области - 9132 грн. Наименьшей - в Тернопольской - 7061 грн, Черновицкой - 7062 грн и Черниговской областях - 7130 грн.

При этом в ведомстве уточнили, что номинальная заработная плата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор. Реальная же заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

Наибольшей является средняя зарплата в сфере финансов и страховой деятельности - 15 956 грн, информации и телекоммуникации - 14 307 грн, наименьшей - 5730 грн - в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи.

Напомним, реальные зарплаты украинцев в августе 2018 года выросли на 15,7% по сравнению с августом 2017 года.

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Источник: korrespondent.net