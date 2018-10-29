Со счетов Каддафи исчезли несколько миллиардов евро - СМИ

С замороженных счетов убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи в Бельгии исчезли миллиарды евро, прокуратура Бельгии начала расследование. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает НВ со ссылкой на телеканал RTBF.

Со счетов, замороженных в соответствии с санкциями ООН в 2011 году, по данным телеканала, могли выплатить до 5 млрд евро процентов и дивидендов. По одной из версий, эти деньги могли быть направлены на финансирование ливийских военизированных группировок, обвиняемых в нарушениях прав человека.

RTBF уточняет, что Бельгия по требованию ООН заморозила депозиты режима Каддафи в зарубежных банках, но запрет ООН не распространялся на выплаты процентов и дивидендов по депозитам.

Ранее в Бельгии грабители дважды переносили налет на магазин по просьбе хозяина.

Напомним, биография Каддафи ляжет в основу нового сериала. Телевизионное шоу будет называться Пыльная Буря. Снято оно будет по мотивам биографии бывшего ливанского лидера, казненного в 2011 году.

Известно, что Муаммар Каддафи оставался лидером Ливии на протяжении 40 лет. В 2011 году он был казнен боевиками так называемого Переходного национального совета.

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Источник: korrespondent.net