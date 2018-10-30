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30. 10. 2018

Число жертв непогоды в Италии возросло до семи


В Италии число жертв непогоды возросло до семи. Об этом вечером в понедельник, 29 октября, сообщает газета Messaggero.
 
Отмечается, что основной причиной гибели людей стало падение деревьев. Наиболее сложная метеообстановка сложилась в северной области Венето, где порывы ветра достигали 130 км/ч. В связи с ударом стихии губернатор Лука Дзайя объявил чрезвычайное положение.

Ливень в Иордании: количество жертв увеличилось до 18
 
Напомним, почти всю Италию накрыли ливни. В Венеции уровень воды поднялся до 156 см над уровнем моря, 75% территории города оказалось под водой. 

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Источник: korrespondent.net

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