В Болгарии задержали 20 человек за продажу паспортов украинцам



В Болгарии задержали около 20 человек за продажу болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что среди задержанных – руководитель ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом.

По данным полиции, подозреваемые получали около 5 тысяч евро за один документ. Им инкриминируют коррупцию, подделку документов, злоупотребление служебным положением и создание криминальной группировки.

Болгария с 2007 года является членом Европейского союза. Паспорта этой страны позволяют ее гражданам свободно передвигаться и проживать на территории ЕС.

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, снятое в консульстве Венгрии, на котором новые украинцы под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают паспорта. Прокуратура Закарпатья открыла по данному факту дело по статье госизмена.

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Источник: korrespondent.net