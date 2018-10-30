Лента RSS
Подписаться на ленту
30 октября 2018, вторник, 03:36
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
30. 10. 2018

В Болгарии задержали 20 человек за продажу паспортов украинцам


В Болгарии задержали около 20 человек за продажу болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что среди задержанных – руководитель ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом.

По данным полиции, подозреваемые получали около 5 тысяч евро за один документ. Им инкриминируют коррупцию, подделку документов, злоупотребление служебным положением и создание криминальной группировки.

Болгария с 2007 года является членом Европейского союза. Паспорта этой страны позволяют ее гражданам свободно передвигаться и проживать на территории ЕС.

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, снятое в консульстве Венгрии, на котором новые украинцы под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают паспорта. Прокуратура Закарпатья открыла по данному факту дело по статье госизмена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Никита, ты кормил кота, когда я уезжала? 
- Да, с ним все в порядке! 
- А рыбок? 
- Э-э-э, это был непростой выбор!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.