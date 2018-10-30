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30. 10. 2018

Трамп отреагировал на слова Клинтон об участии в выборах


Американский президент Дональд Трамп не против вновь сразиться на выборах с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Об этом он заявил в понедельник, 329 октября, в интервью Fox News. 
 
"Я не вижу никого, с кем я бы не хотел соперничать", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, с кем бы он хотел сразиться на предстоящих выборах.
 
При этом он отметил, что "будет счастлив вновь сразиться с Клинтон".

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Напомним, Клинтон заявила, что в 2020 году может вновь принять участие в выборах президента и по крайней мере сделает все, чтобы ко власти в США пришел демократ.

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Источник: korrespondent.net

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