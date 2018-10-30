Рассылка бомб в США: появились новые подробности



Подозреваемый в рассылке бомб на адреса ряда американских политиков Сизар Сэйок имел список жертв длиной в 100 человек. Об этом сообщает NBC News.



Отмечается, что мужчина отслеживал интернет-активность политиков, общественных деятелей и актеров. Агенты Федерального бюро расследований в настоящее время пытаются найти всех в списке и предупредить их о возможной опасности.



Напомним, на прошлой неделе в США некоторым политикам пришли посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришло по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы. Кроме того, посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену.



Полиции быстро удалось найти преступника. Им оказался 56-летний Сизар Сэйок из Флориды. Всего он отправил 14 бомб.

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Источник: korrespondent.net