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30. 10. 2018

Сильное землетрясение произошло у Филиппин

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья филиппинского острова Минданао, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах северо-восточнее города Бислиг. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

У берегов Японии произошло сильное землетрясение 

Напомним, 28 октября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Украине – в Одесской области.

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Источник: korrespondent.net

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