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30. 10. 2018

В Украине выросло число переселенцев

В Украине количество переселенцев продолжает расти. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Отмечается, что по состоянию на понедельник, 29 октября, на учете находится 1 522 743 внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма.

"По состоянию на 29 октября 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1522743 переселенцы из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, по состоянию на 8 октября на учете находились 1 519 238 переселенцев.

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Источник: korrespondent.net

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