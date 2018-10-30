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30. 10. 2018

В центре Туниса женщина взорвала себя: 15 пострадавших

В центре столицы Туниса 30-летняя женщина взорвала себя, в результате чего по меньшей мере 15 человек получили ранения. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает Reuters.

По словам свидетелей, взрыв произошел на центральной улице Туниса возле знакового муниципального театра и французского посольства.

Восемь из пострадавших являются полицейскими. Никто не погиб.

Cмотрите фотогалерею: В центре Туниса женщина взорвала себя: 15 пострадавших

Ранее в Республике Конго в результате атаки неизвестных боевиков погибли по меньшей мере 14 человек.

Также сообщалось о взрыве на предвыборном митинге в афганской провинции Тахар. Погибли 12 человек.

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Источник: korrespondent.net

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